Hoofdstation krijgt als eerste nieuw verwijssyteem voor fietsparkeren

Foto: Fietsberaad via Flickr (CC BY-ND 2.0)

Het Hoofdstation van Groningen is één van de drie stations in Nederland waar ProRail begin volgend jaar al een nieuw versie van een digitaal verwijssyteem in wil voeren voor het parkeren van fietsen. Dat maakte ProRail afgelopen maandag bekend.

In 2010 introduceerde ProRail al een eerste systeem op verschillende stations. Maar deze ‘derde generatie’ van het systeem zou nog betrouwbaarder en comfortabeler voor de reiziger moeten worden dan de eerdere versies.

Het slimme digitale fietsparkeersysteem werkt met optische sensoren. Door het gebruik van een AI-algoritme herkent het systeem zelf camerabeelden van geparkeerde fietsen. Hierdoor kunnen alle afmetingen fietsen worden herkend en kan het systeem in ieder gedeelte van de stalling worden toegepast. Het systeem houdt bij wanneer een fiets is geplaatst, zodat de stallingsbeheerder te lang gestalde fietsen kan verwijderen. Via een digitaal verwijsbord is snel zichtbaar welke plekken nog vrij zijn.

De komende acht jaar worden 100.000 nieuwe fietsparkeerplaatsen bij stations voorzien van dit slimme verwijssysteem. “Met het nieuwe verwijssysteem zetten we in op een langere levensduur en daarmee dus ook op minder materiaalgebruik”, zo schrijft ProRail. “Dat is goed, maar ook nodig om de duurzaamheid te verbeteren.”