Hoofdredacteur Mischa van den Berg vertrekt bij RTV Noord

nieuws

foto: Roel Breet

Hoofdredacteur Mischa van den Berg vertrekt aan het einde van dit jaar bij RTV Noord. Dat meldt de regionale omroep zaterdagochtend.

Vanwege een arbeidsconflict ging Van den Berg afgelopen zomer vervroegd op vakantie en zat sindsdien ziek thuis. Aanleiding voor het conflict was een column van RTV Noord-journalist Willen van Reijendam waarin hij zich kritisch uitliet over de toenemende invloed van managers. De column viel niet in goede aarde bij de leiding van de regionale omroep waarop Van Reijendam op non-actief werd gezet. Diverse medewerkers van RTV Noord lieten daarop in een brief aan de Ondernemingsgraad, OR, weten dat er bij de omroep sprake was van een angstcultuur.

Van den Berg heeft bijna 26 jaar gewerkt bij RTV Noord, waarvan de laatste twaalf jaar als hoofdredacteur. Onder zijn leiding werden er grote veranderingen doorgevoerd waarmee ingespeeld werd op het snel veranderende medialandschap. “Mijn focus lag en ligt bij de volgens mij noodzakelijke veranderingen in de publieke mediasector. Bij Noord is in een paar jaar tijd heel veel veranderd. Dat heeft veel gevraagd en het bedrijf is nu duidelijk toe aan een andere vorm van leiding”, laat Van den Berg optekenen op de website van RTV Noord. Pieter Sijpersma is sinds augustus waarnemend hoofdredacteur en sinds begin deze maand ook interim-directeur van RTV Noord.