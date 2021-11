Honderd kinderen halen wilde lijsterbes op bij Natuurmonumenten: “Een gezellig feestje”

nieuws

Boswachter Hanne-Wil Kievitsbosch van Natuurmonumenten bij de schuur in De Onlanderij waar zaterdagochtend de boomophaaldag plaatsvond. Foto: Natuurmonumenten

De boomophaaldag op De Onlanderij bij Natuurmonumenten is zaterdagochtend een groot succes geworden. Ruim honderd kinderen kwamen langs om een wilde lijsterbes op te halen.

“Het was echt een feestje”, vertelt boswachter Hanne-Wil Kievitsbosch van Natuurmonumenten. “De boomophaaldag is bedoeld voor nieuwe leden van OERRR, het jeugdprogramma van Natuurmonumenten, die in de leeftijd van 0 tot 3 jaar zijn. Zij konden vanochtend, samen met hun ouders, verzorgers of opa en oma, een wilde lijsterbes komen ophalen. Dus we hadden hier een heleboel ukkies rondlopen, en dat was heel erg leuk.”

Wilde lijsterbes

De wilde lijsterbes is een boom die erg in trek is bij lijsters en andere vogels. De plant zorgt namelijk voor een goede voedselvoorziening voor de dieren vanwege de lange periode met bessen. In de zomer trekken de bloemen van de boom veel insecten, waaronder veel wespen, aan. Dat is weer interessant voor de vink, want de wesp staat op het menu van deze vogel. Daarnaast is de lijsterbes erg geschikt als broedplaats voor vogels vanwege de dichte structuur.

De vos en de roerdomp

Voor de kinderen was er zaterdagochtend ook genoeg te beleven. “Je moet er een feestje van maken”, vertelt Kievitsbosch verder. “We hadden het leuk aangekleed. Zo hadden we bij de ingang van de schuur hooibalen neergezet met daarop de vos en de roerdomp. Aan de hand van deze dieren hebben we de bezoekers ook een kleine natuurles kunnen geven. Daarna kon men even bij onze koeien kijken en konden de kinderen in de speelnatuur spelen. Het was ontzettend gezellig.”

Evenementen

Natuurmonumenten organiseert met grote regelmaat activiteiten op De Onlanderij. “Voor de komende periode is de agenda echter wel wat leger. Veel mensen weten dat we aan het einde van het jaar een kerststal in onze schuur hebben. Daar hebben we helaas een streep door moeten halen. Aanleiding is het coronavirus. We weten niet wat er de komende weken gaat gebeuren. Omdat er wel heel veel werk gaat zitten in het inrichten van de schuur, hebben we besloten dit evenement niet door te laten gaan. We richten ons nu op het lammetjesfeest met Pasen, waarvan we hopen dat dit wel door kan gaan.”

In 2018 maakte OOG Tv een reportage over de kerststal en De Grote Boswachtershow: