Historische haven Hoogkerk klaar voor gebruik

nieuws

Historische haven Hoogkerk

Hoogkerk heeft een historische haven in het Hoendiep gekregen. De haven heeft voor acht schepen met historische uitstraling een ligplaats. De boten kunnen er drie tot zes maanden liggen.

De historische haven is een burgerinitiatief. Het was eerst de bedoeling dat er oude gerestaureerde woonboten zouden komen, maar het bestemmingsplan liet dat niet toe. De stichting Schepencarrousel, die ligplaatsen heeft voor historische schepen in heel Nederland, gaat de plekken aanbieden aan hun leden.

De Stichting Historische Haven Hoogkerk wil dat er permanent een museumschip komt als bezoekerscentrum. Dat gaat de Gouwzee worden. Dat is een zeegaande tjalk van 23 meter. Het schip moet nog wel gerestaureerd worden. Dat gaat de stichting samen met vrijwilligers doen.

In het voorjaar wordt de historische haven officieel geopend.