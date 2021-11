Hereweg is komend weekend dicht voor auto’s onder ringwegviaduct

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Een deel van de Hereweg is komend weekend afgesloten voor autoverkeer. Dat maakte Groningen Bereikbaar dinsdagmiddag bekend.

De afsluiting is nodig voor werkzaamheden aan de verdiepte ligging van de ringweg. Voor project Aanpak Ring Zuid wordt de Hereweg een stukje naar het westen te verleggen over de nieuwe verdiepte ligging heen.

Bussen, fietsers en voetgangers kunnen langs werkzaamheden

Het betreft een afsluiting voor autoverkeer en duur van vrijdag 22.00 uur tot maandag 06.00 uur. Dit kan niet onder het ringwegviaduct doorrijden. Ook de oprit naar de zuidelijke ringweg vanaf de Hereweg en de afrit van de zuidelijke ringweg voor verkeer vanuit de richting Julianaplein naar de Hereweg zijn afgesloten.

Bussen, fietsers en voetgangers kunnen met behulp van verkeersregelaars de werkzaamheden wel passeren.

Verschillende omleidingen

Het autoverkeer wordt komend weekend via verschillende wegen omgeleid. Verkeer van noord naar zuid wordt omgeleid via de Hereweg, de Stationsweg, de Emmaviaduct, de Brailleweg, de Vondellaan, de Van Iddekingeweg en de Verlengde Hereweg. In de andere richting kunnen auto’s omrijden via de de Verlengde Hereweg, de Van Ketwich Verschuurlaan, de A28, de afrit Centrum, het Emmaviaduct en de Stationsweg.