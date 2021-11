Helft studenten vóór de coronacheck op de RUG

nieuws

De helft van de studenten op de RUG is voorstander van de invoering van de coronapas op de universiteit. Dat blijkt uit een peiling die de U-krant heeft gehouden.

Van de ruim tweehonderd ondervraagde studenten vindt 49,8 procent invoering van een coronatoegangsbewijs een goed idee. Een kleine 38 procent ziet het gebruik van de CoronaCheck-app op de RUG om diverse redenen niet zitten, bijna 13 procent heeft geen mening of maakt het niet uit. Het demissionair kabinet onderzoekt momenteel of de QR-code ook moet worden getoond in het hoger onderwijs en op mbo’s, zoals nu in de horeca en sportscholen. Misschien volgt hierover aanstaande vrijdag al een besluit.

Voorstanders van invoering van de CoronaCheck op de universiteit wijzen er vaak op dat het aantal besmettingen de laatste weken explosief is gestegen. Een extra controle binnen het hoger onderwijs zal meer mensen aansporen om zich te laten vaccineren, denken zij. Tegenstanders vinden dat onderwijs toegankelijk moet zijn voor iedereen. Invoering van de CoronaCheck betekent dat niet-gevaccineerden buitengesloten worden. Veel tegenstanders zeggen echter dat zij zelf wel zijn gevaccineerd.

Volgens de U-krant zien de universiteiten en hbo’s weinig tot niets in de coronapas voor het hoger onderwijs, Er zijn ethische bezwaren en invoering is ‘enorm lastig en misschien wel onuitvoerbaar’, zeggen de Vereniging Hogescholen en de universiteitenkoepel VSNU. “De hele dag zijn er colleges, studenten komen af en aan, je hebt een doorstroom van mensen die naar colleges gaan en weggaan,” aldus de koepel. Invoering van de pas vraagt dus veel menskracht.