Hel van het Noorden in volle gang: “Helaas zijn de omstandigheden niet zo hels”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Op het Eemskanaal vindt zondag één van de zwaarste roeiwedstrijden plaats: de ‘Hel van het Noorden’. Volgens de organisatie hadden de omstandigheden echter wel wat helser gekund.

“Het gaat ontzettend goed”, vertelt Remco Hof van roeivereniging Aegir enthousiast. “Het is nu rond 14.30 uur en we zijn nu bezig met de tweede en de laatste heat.” De ‘Hel van het Noorden’ is een achtervolgingsrace van 6 kilometer. Eerst moeten de deelnemers 10 kilometer oproeien, daarna beginnen de zes helse kilometer, om vervolgens weer vier kilometer terug te moeten roeien. De lange afstand in combinatie met de vaak barre weersomstandigheden doet de naam van de wedstrijd eer aan. In de afgelopen tien jaar moest de wedstrijd drie keer, deels, worden afgelast omdat de omstandigheden te bar waren.

Luxe omstandigheden

“De omstandigheden zijn vandaag heel goed. Eigenlijk is het heel luxe roeiweer. Het is windstil waardoor het water er rimpelloos bij ligt. Daarnaast ligt de temperatuur boven het vriespunt. Omstandigheden die voor deze wedstrijd heel luxe zijn.” Voor de Hel van het Noorden heeft zich ook een groot deelnemersveld aangemeld. “We hebben ruim 320 deelnemers afkomstig uit binnen- en buitenland. Roeiers van nationaal niveau hebben zich aangemeld, maar ook roeiers uit Duitsland zijn aanwezig. Met het aantal zijn we heel blij. Sowieso zijn we blij dat de wedstrijd vanwege de huidige coronasituatie door kan gaan.”

Duurzaamheid

De wedstrijd wordt voor de 44ste keer gehouden. Partner dit jaar is Biobestrijding. Zowel Aegir als Biobestrijding dragen duurzaamheid een warm hart toe. Beide organisaties hopen de boodschap van biologische bestrijding en het hanteren van een natuurlijk evenwicht in huis, tuin, of ander groengebied te verspreiden.