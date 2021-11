Heidi Renkema vertrekt als directeur bij Noordelijk Scheepvaartmuseum

nieuws

Heidi Renkema - Foto: Han Santing

Per 1 januari 2022 vertrekt Heidi Renkema als directeur van het Noordelijk Scheepvaartmuseum (Museum aan de A). Dat maakte Rob Schuur, voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) donderdag bekend.

Renkema wordt vanaf volgend jaar tijdelijk opgevolgd door Nicolette Bartelink. De RvT zoekt op termijn een vaste directeur-bestuurder.

“Het was een leerzame ervaring om tien maanden mee te mogen helpen met de ontwikkeling van het nieuwe museum”, vertelt de vertrekkende Renkema. “Ik heb de afgelopen tijd echter gemerkt dat ik mijn energie liever uit creatieve projecten haal en minder uit het zakelijke leiderschap.”

RvT-voorzitter Schuur is blij met Bartelink als tijdelijke opvolger voor Renkema: “Met Nicolette halen we een bekende, ervaren, krachtige leider in huis met een scherp oog voor de strategische belangen en relaties.”