Harens Lyceum komt met online nieuwjaarsconcert

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Harens Lyceum zendt op 2 januari via online media een nieuwjaarsconcert uit. Het concert is een alternatieve invulling voor de Night Of The Classic-concerten die vanwege de coronamaatregelen niet door kunnen gaan.

De Night Of The Classic-concerten zouden aanvankelijk in november worden gehouden met publiek. De afgelopen maanden is er hard gewerkt door de vele leerlingen die bij het concert samenwerken met het Haydn Jeugd Strijkorkest. Het concert is een belangrijk onderdeel voor de leerlingen die eindexamen Muziek doen.

Gevarieerd programma

“Helaas lukt het door de aangescherpte maatregelen niet om het hele concert als geheel uit te voeren en op te nemen”, laten de muziekdocenten van de school weten. “Echter, geheel in de traditie van de klassieke muziek trakteren wij jullie op een nieuwjaarsconcert. In de avond van 2 januari streamen we het Night Of The Classic Nieuwjaarsconcert.” De uitzending wordt gepresenteerd door Isis en Willem die de kijkers kennis laten maken met de concert-deelnemers. Zij zullen stukken spelen op piano, viool, blokfluit, saxofoon, harp en hoorn. Ook komt er een instrument voorbij dat eigenlijk helemaal geen instrument is. Daarnaast wordt er een kijkje achter de schermen gegeven bij eerdere koor- en orkestrepetities.

“Blij dat eindexamenleerlingen hebben kunnen proeven aan het samen zingen”

Ondanks dat het programma flink is aangepast zijn de muziekdocenten blij dat ze toch enig praktijkonderwijs hebben kunnen geven. “We zijn mega blij dat er toch repetities plaats hebben kunnen vinden. Alle leerlingen met het eindexamenvak Muziek hebben kunnen proeven aan het samen zingen en hebben ervaring opgedaan in het zingen met een groot orkest. Helaas zit een optreden er niet in.”

Het NOTC-nieuwjaarsconcert is op 2 januari vanaf 20.00 uur te volgen via dit kanaal.