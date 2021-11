Harenaar geeft oude collectie Donald Ducks weg aan ‘kansarme’ kinderen

De decembermaand staat weer voor de deur. Alle reden voor Wopke Grobben uit Haren om de ‘kansarme’ jeugd een hart onder de riem te steken.

Samen met zijn familie bezit Grobben een oude collectie van honderden Donald Ducks. Een groot deel van de verzameling komt uit de jaren 90 en het begin van de huidige eeuw, maar er zitten ook oudere jaargangen tussen. ‘Alleen ik lees ze niet meer. Dus toen dacht ik bij mezelf: waarom zou ik ze niet gewoon weggeven?’

Met de tijdschriftjes wil Grobben vooral kinderen blij maken, van wie de ouders geen geld hebben voor een sinterklaas- of kerstcadeau. ‘Er zijn kinderen met weinig geld, kansarme kinderen, maar die willen ook de Donald Duck lezen. Waarom zou ik dan zo egoïstisch zijn om die blaadjes allemaal zelf te houden?’

Duckfans lastig te bereiken

Om potentiële Duckfans te vinden, hing Grobben al met diverse organisaties aan de telefoon. ‘Scholen, Humanitas, pleegzorg, jeugdzorg, je noemt het maar. Maar door corona is het best lastig om het hele spul veilig bij de kinderen te krijgen.’ En dus kreeg hij tot nu toe nul op het rekest.

Daarom blijft de Harenaar de komende tijd op zoek naar jonge lezertjes die hij kan opvrolijken met zijn verzameling. Misschien biedt een online advertentie soelaas? ‘Nee joh, ik moet niets hebben van het internet en al die dingen.’ Bovendien heeft Grobben geen computer.

Geen simpel entertainment

De Donald Duck is geen simpel entertainment, als je het Grobben vraagt. Sterker nog, het tijdschrift zou een buitengewoon leerzaam decembercadeau zijn. ‘Het gaat over hoe de wereld in elkaar zit. En over hoe mensen met elkaar omgaan. Je leert dat als je leuk, lief en aardig bent, dat de mensen om je heen ook leuk, lief en aardig tegen jou zijn.’

Familie stuurt nog meer op

Toen Grobben zijn familieleden vertelde dat hij zijn verzameling gaat weggeven, wilden zij graag meedoen met het initiatief, vertelt hij. Binnenkort verwacht hij nog een pakket van zijn broer, vol met Donald Ducks uit de jaren 50 en 60.

Maar is het niet zonde om die kostbare collectie zomaar weg te geven? ‘Het gaat toch om degene die het leest, het gaat niet om het geld. Iedereen denkt in geld. Onzin, je moet gewoon genieten van wat je hebt en van wie je bent.’