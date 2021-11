Happietaria helpt slachtoffers seksueel geweld: “Extra belangrijk dat daar aandacht voor is”

Voor de 27e keer is het pop-uprestaurant Happietaria bij het Overwinningsplein geopend. Dit jaar halen ze geld op voor twee organisaties in Liberia die slachtoffers van seksueel geweld helpen.

Happietaria is een initiatief waarbij vrijwillige studenten een maand lang een restaurant runnen. Alle opbrengsten gaan naar een goed doel. Dit jaar is dat dus Inspired Individuals, en specifiek twee organisaites in Liberia. “Die worden gerund door twee vrouwen die zelf ook seksueel geweld hebben meegemaakt in het verleden,” vertelt Marleen Westeneng van Happietaria. “Een heel zwaar thema dus, maar zij gebruiken hun ervaring om andere slachtoffers te helpen. Ze helpen met onderwijs, huisvesting, financiële ondersteuning, eigenlijk van alles om jonge mensen weer hun leven op te laten bouwen. Je kunt je misschien wel voorstellen dat het zorgsysteem daar niet zo goed is als in Nederland, en zeker als vrouw heb je daar niet zo veel rechten. Daarom is het extra belangrijk dat er aandacht aan besteed wordt.”

Donderdagavond was het restaurant voor het eerst dit jaar open. “Het ging goed. We hadden gelijk veel reserveringen binnen, dus dat is fijn. Mensen zijn heel positief dat we weer terug zijn na een coronajaar, dus daar zijn we heel dankbaar voor.” De studenten moeten nog wel rekening houden met een aantal maatregelen. De QR-code is bijvoorbeeld verplicht. “Verder moeten we wat eerder dicht, om 20:00 uur, maar we zijn al lang blij dat het zo mogelijk is.”

Bij de vorige keer in 2019 werd een recordbedrag van 124.000 euro opgehaald. Westeneng verwacht niet dat zo’n hoog bedrag dit jaar weer gaat lukken. “Het geeft wel motivatie om daar weer naar te streven, maar tegelijkertijd zijn we ook realistisch. We kunnen minder mensen ontvangen, dus het doel staat op 80.000 euro.”

Happietaria is tot en met 16 december geopend.