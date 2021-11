Haagse bronnen: ‘Gedeeltelijke lockdown van drie weken; horeca om 19.00 uur dicht’

nieuws

Foto Andor Heij. Horeca,kroegen, zuidzijde Grote Markt tijdens lockdown.

Het demissionaire kabinet gaat vrijdagavond waarschijnlijk een ‘gedeeltelijke lockdown’ aankondigen van drie weken. Dat hebben bronnen rond de regering donderdagavond laten weten aan onder meer de NOS. Daarnaast zouden ook horecagelegenheden eerder dicht moeten.

Verder wordt de coronapas waarschijnlijk uitgebreid naar dierentuinen en pretparken. Volgens de NOS zouden ook winkels onderdeel worden van deze lockdown, maar deze details zijn nog niet bekend. Meerdere scenario’s zijn mogelijk, zo bleek al eerder deze week. Onder meer de volledige sluiting van niet-essentiële winkels werd toen genoemd.

Ook komen er nieuwe maatregelen voor de horeca, zo stellen de anonieme bronnen aan de NOS. De gelegenheden zouden om 19.00 uur de deuren moeten gaan sluiten. Daarnaast zou het kabinet de groepsgroottes opnieuw willen verkleinen. Eerder op de donderdag werd al bekend dat het OMT aan het demissionaire kabinet zou hebben geadviseerd om bioscopen en theaters twee weken te sluiten en evenementen te schrappen.

De betrokken ministers hielden tot donderdagavond laat een overleg in het Catshuis. De nu bekende maatregelen zouden een gevolg zijn van een akkoord op hoofdlijnen over nieuwe coronamaatregelen, die vooral op korte termijn een effect moeten hebben op de besmettingen. Daarna volgen mogelijk maatregelen voor de lange termijn, waaronder een geldige QR-code die alleen beschikbaar is voor gevaccineerden en genezen personen en een uitbreiding van de coronapas.

Het kabinet legt de voorgenomen maatregelen morgen voor aan Veiligheidsberaad. Morgenavond om 19.00 uur geven premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie, waarin de nieuwe maatregelen definitief bekend zullen worden gemaakt.