Haagse bronnen: extra maatregelen dreigen voor horeca, coronapas verder uitgebreid

Naar alle waarschijnlijkheid gaat het demissionaire kabinet aanstaande vrijdag strengere coronamaatregelen aankondigen. Dat melden Haagse bronnen dinsdagavond aan De Telegraaf.

Daarbij gaat het om een uitbreiding van de coronapas die straks ook getoond moet gaan worden in dierentuinen en pretparken. Vooralsnog wordt de pas niet ingezet op de werkvloer en in het onderwijs, omdat dit qua regelgeving nog niet mogelijk is. Daarnaast melden betrokkenen dat de horeca rekening moet houden met aanscherpingen. Daarbij gaat het om het terugkeren van de zitplicht en beperkingen in de sluitingstijd.

De komende dagen wordt de balans opgemaakt. Woensdag komt het Outbreak Management Team, het OMT, bij elkaar om te overleggen over eventuele nieuwe maatregelen. Op donderdag volgt het Catshuisoverleg waarin het demissionaire kabinet het OMT-advies bespreekt. Vrijdag volgt het definitieve kabinetsbesluit. Wanneer eventuele nieuwe maatregelen ingaan is onbekend. Dit zou op zaterdag al kunnen, maar waarschijnlijker is dat het kabinet wacht tot de Tweede Kamer erover heeft gedebatteerd.