Grote zorgen bij UMCG-viroloog Niesters na OMT-advies

Foto: UMCG

UMCG-viroloog Bert Niesters noemt de maatregelen die het OMT donderdag aan het demissionaire kabinet heeft geadviseerd ‘verrassend.’ Dat liet Niesters donderdagavond weten via verschillende media.

De viroloog vraagt zich af of het eerder sluiten van winkels en horeca opweegt tegen een sluiting van het onderwijs, omdat de meeste besmettingen nu onder deze groep plaatsvinden.

Niesters denkt dat mensen de komende weken gewoon vaker overdag gaan winkelen, waardoor het eerder sluiten van niet-essentiële winkels geen zin heeft. De UMCG-viroloog pleit dan ook voor een complete sluiting van alle sectoren, ook als dat schadelijk is voor de economie.

Volgens Niesters is deze maatregel nu noodzakelijk, omdat het demissionaire kabinet te laks is geweest in de afgelopen weken. Dat heeft ervoor gezorgd dat Niesters zich nu, met grote zorgen, afvraagt of er maatregelen gaan volgen die de opmars van het virus nu nog binnen korte tijd kunnen stuiten.