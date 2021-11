Groot koffiecafé hoopt in februari in pand naast Dudok te openen: “Huiskamer van Groningen”

nieuws

Eigenaar Martijn Jacobs voor het pand aan de Turfsingel. Foto: Erick Bakker

Groningen beschikt vanaf medio februari volgend jaar over een groot koffiecafé. Eigenaar Martijn Jacobs kan niet wachten.

Het koffiecafé gaat verrijzen naast het Dudok-gebouw aan de Turfsingel, waar voorheen House of Spice zat gevestigd. “Een droom wordt werkelijkheid”, vertelt Jacobs enthousiast. “In 2005 heb ik al eens een koffiespeciaalzaak in de stad gehad, welke na vijf jaar door mijn compagnon is overgenomen. Vervolgens ben ik gaan werken bij de grootste chocoladegigant ter wereld. Maar het gevoel om een eigen koffiezaak te openen is altijd aanwezig gebleven. Met mezelf heb ik indertijd afgesproken dat wanneer ik iets tegenkom waar mijn hart sneller van gaat kloppen, dan pak ik het op. En dat is nu.”

Koffiebourgondiër

Jacobs omschrijft het als een droom. “Je kunt mij een koffiebourgondiër noemen. Maar behalve koffie houd ik ook heel veel van lekker eten. Thuis ben ik standaard in de keuken te vinden, of in de buurt van de barbecue. Ik vind het leuk om het mensen naar de zin te maken. En dat is precies wat we aan de Turfsingel willen gaan doen. Het moet een grote koffiehuiskamer worden waar mensen zich thuis voelen en waar wij een uniek dag-horecaconcept gaan neerzetten.”

Turfsingel

Voor het zover is moet er eerst nog wel veel gebeuren. “Eigenlijk hebben we vorig jaar mei de knoop doorgehakt om dit te gaan doen. De formule Anne&Max is iets dat Groningen niet heeft. In eerste instantie ga je dan kijken naar een plek in de binnenstad. Echt binnen de Diepenring. Maar het aanbod was niet groot. Uiteindelijk hebben we iets verder gekeken en toen kwamen we aan de Turfsingel terecht. Een prachtige plek, waar de komende jaren veel gaat gebeuren, met een florerend Ebbingekwartier en erg veel interessante ondernemers in de buurt. Voor mij een perfecte plek.”

“Medio februari de deuren open”

De komende periode gaat er flink verbouwd worden. “Eigenlijk zijn het nu twee panden. Daar willen we één pand van maken en dat betekent dat er behoorlijk geklust moet gaan worden. Ook omdat, wat ik al zei, we er een huiskamergevoel willen creëren. Zo zal er een tuinkamer ontstaan, maar ook een woonkamer en een eetkamer. Iedere ruimte met zijn eigen kleuren en bijpassende ambiance. Op dit moment zit de aanvraag van de vergunningen in de laatste fase. En het ziet er heel goed uit. We denken nu dat we medio februari de deuren kunnen openen.”

“Ik kan niet wachten”

Er zal een uitgebreid dag-horecaconcept aangeboden worden. “In de ochtend serveren wij ontbijt, daarna gaan we door met koffie met iets zoets, in de middag zullen er lunchmogelijkheden zijn, een heerlijk uitgebreide High Tea en de namiddag aangevuld met borrelplankjes. Tegen de avond gaan we dan de deuren sluiten. Op dit moment kan ik niet wachten om onderdeel te worden van de binnenstad, om er een mooi en bijzonder concept uit te gaan voeren wat hopelijk heel erg in de smaak zal gaan vallen.”

Meer informatie over het nieuwe bedrijf vind je op hun website.