Groningse theatermakers volop bezig met voorbereidingen gezellige decembershow

Broodkapje en een stuk of zeven geitjes. Dat is de titel van een theaterstuk dat vanaf het eind van deze maand in de noordelijke theaters is te zien.

“We zijn ontzettend druk met de voorbereidingen”, vertelt Alina Kiers, die één van de rollen speelt. De andere rollen worden gespeeld door Bert Visscher, Tom Afman en Frank den Hollander. “We kunnen deze weken gebruik maken van een loods aan de Stettinweg op industrieterrein Euvelgunne waar we kunnen repeteren. Daar maken we momenteel lange dagen. Ook omdat het best wel een complex stuk is dat we gaan brengen. Het is een ingewikkelde puzzel. Er komt veel muziek en zang in voor, maar ook toneel. Het is een beetje deurtje open, deurtje dicht, waarbij ook muzikanten een actieve rol hebben. Dat moet je allemaal heel goed oefenen.”

Sprookjes en verhalen door elkaar heen husselen

De voorstelling gaat dus over de wolf: “Een ontzettend actueel thema! Je moet deze voorstelling beschouwen als wat ze in Engeland bantle marks noemen. Dat zijn voorstellingen waarbij acteurs even helemaal uit hun dak gaan. Sprookjes en verhalen worden door elkaar heen gegooid, en daardoor ontstaat er een hele gezellige en vrolijke voorstelling. Men opereert dus buiten het vaste stramien. Ook voor kinderen is het erg leuk. Ik denk dat deze voorstellingen eigenlijk ook een ideale kennismaking kunnen zijn met theater.”

Zorgen

Toch zijn er ook zorgen. Komende vrijdag komt het demissionaire kabinet weer met een coronapersconferentie. “Wij hebben daar veel zorgen over. Voor je beeldvorming, wij worden niet gesubsidieerd. Wij moeten ons geld verdienen met de kaartverkoop. Als komende vrijdag bekend wordt gemaakt dat de anderhalve meter terugkeert dan zal dit voor ons hele grote gevolgen hebben. Dan moeten we in beraad wat te doen, en dan zie ik het somber in. Laten ze de 66% regel terugkeren, dan denk ik dat het voor ons wel mogelijk is. Maar het is spannend. En het zorgt toch ook wel voor stress.”

