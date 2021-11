Groningse horecazaken: “Controleren van coronapas op terras deden we al”

nieuws

Foto: Erick Bakker

Bezoekers die vanaf zaterdag gebruik maken van een terras bij horecagelegenheden moeten een coronapas laten zien. Dat heeft het demissionaire kabinet dinsdagavond bekendgemaakt. Bij Bramble en bij Dokjard vindt men dat geen probleem.

“Het was te verwachten dat dit zou gebeuren, en eigenlijk maakt het voor ons helemaal niks uit”, reageert Jard van Dalen van restaurant Dokjard in de Noorderhaven. “We hebben niet een heel groot terras, en wij controleren de mensen op ons terras al op een QR-code. Gewoon omdat het praktischer en makkelijker is. Niemand maakt daar ook een probleem van.”

Dokjard: “Moet ik straks mijn personeel gaan controleren?”

Van Dalen maakt zich wel zorgen over de persconferentie van 12 november. “De minister liet weten te werken aan een wetswijziging waarbij werkgevers kunnen controleren of werknemers gevaccineerd zijn. Wat gaat dat betekenen? Het grootste deel van mijn personeelsbestand is gevaccineerd, maar een aantal ook niet. Kan ik dan straks dit personeel niet meer inzetten? Dat zou dramatisch zijn. Als je twee mensen op een totaal van twintig niet in kunt zetten dan valt tien procent weg. Ik vind zulke pressiemiddelen niet goed. Mensen moeten een eigen keuze hebben. En realiseer je ook goed dat er mensen zijn die vanwege omstandigheden niet gevaccineerd kunnen worden. Bijvoorbeeld vanwege zwangerschap of vanwege een aandoening. Het roept bij mij in ieder geval heel veel vragen op.”

Bramble: “Het terrasseizoen is eigenlijk wel voorbij”

Bij Bramble aan de Noorderstationsstraat een iets ander geluid. “Wij controleren de mensen op ons terras ook”, vertelt Kees Douma. “Op de derde dag na de invoering van het coronatoegangsbewijs in de horeca hadden wij in de gaten dat het makkelijker was. Mensen moeten naar het toilet, willen binnen afrekenen. Het is dan veel praktischer om ze bij het gaan zitten op het terras al te controleren.” Douma ziet dan ook geen problemen. “Verreweg de meeste gasten van ons vinden het geen enkel probleem. En daarnaast, ik weet niet of je ook naar buiten hebt gekeken, het terrasseizoen is eigenlijk wel voorbij, haha.”

Bramble: “Gasten moeten QR-code laten zien, personeel niet. Heel raar”

Wat betreft het mogelijk kunnen controleren van personeel op vaccinaties: “Ik vind dat niet meer dan logisch. Beeld je het ook maar eens in. Wij moeten onze gasten dus controleren, maar ondertussen kan het personeel overal maar tussendoor lopen. Dat is heel raar. Een absurde situatie, die eigenlijk niet valt uit te leggen. Bij ons is het ook geen enkel probleem omdat al onze personeelsleden zijn gevaccineerd. Wat ons betreft is het een logische stap, en als we daarmee kunnen voorkomen dat weer helemaal dicht moeten, dan zie ik het probleem niet.”