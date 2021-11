Groningse band The Vices dit seizoen huisband in talkshow M

nieuws

Foto: Ben Houdijk - This image was licensed to an event at which this artist played and is permitted to be used, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101269029

De Groningse garage-popband The Vices is dit seizoen de huisband van talkshow M. Dat maakte presentatrice Margriet van der Linden maandagavond bekend bij de start van het vijfde seizoen van de talkshow op NPO 1.

The Vices werd opgericht in 2019 en bestaat uit Floris van Luijtelaar, Jonathan Kruizenga, Simon Bleeker en Mathijs Louwsma. Luijtelaar, Bleeker en Louwsma waren voor 2019 actief in de band Ten Years Today. De band heeft inmiddels acht singles op hun naam staan, afgelopen voorjaar werd hun debuutalbum Looking For Faces uitgebracht. Het album belandde op de eerste plaats in de Dutch Vinyl Charts en stond op plaats 37 in de Album Top 100. In 2020 werd de band door radiozender 3FM uitgeroepen tot serious talent.

Ook huisband van Scherpe Oren

De band wordt al jaren op de voet gevolgd door het OOG Radio-programma Scherpe Oren. Sterker nog, de presentatoren beschouwen The Vices ook als hun huisband. “Het was voor mij niet een verrassing dat ze dit seizoen de huisband van M zijn”, vertelt Scherpe Oren-presentatrice Femke van Arendonk. “Ik heb onlangs de aankondiging ergens voorbij zien komen. En het is natuurlijk fantastisch dat ze zich nu landelijk op primetime in de kijker mogen spelen. Ook omdat waarschijnlijk nu nog meer mensen kennis kunnen maken met deze band. Dat verdienen ze ook. Ze hebben de afgelopen jaren hard gewerkt, en dat ze dit nu bereikt hebben, dat maakt mij ook best wel trots.”

Veel in hun mars

De relatie tussen Scherpe Oren en The Vices is volgens Van Arendonk hecht. “Wij hadden ze al in de studio in de tijd dat het nog echt jochies waren. Dat was in de tijd dat ze de bandnaam Ten Years Today droegen. Wij hebben ze altijd een podium gegeven. Ook omdat voor ons altijd duidelijk is geweest dat ze veel in hun mars hebben.”

Op de vraag of The Vices nu wel de huisband van Scherpe Oren kan blijven: “Natuurlijk, haha! Ik hoop dat het binnenkort lukt om ze weer eens langs te laten komen. Dat hebben ze zelf trouwens ook gezegd. Wij mogen hen altijd bellen omdat wij het eerste radioprogramma waren dat hen gepromoot heeft. Dat is toch leuk hè?” Scherpe Oren wordt elke vrijdagavond uitgezonden tussen 18.00 en 19.00 uur op OOG Radio.

In het televisieprogramma speelde de band hun single ‘Before Your Birth’