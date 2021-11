Gronings studententeam behaalt vierde plek in Solar Challenge Morocco

Het Groningse studententeam van Top Dutch Solar Racing is een paar weken geleden als vierde geëindigd in het algemeen klassement op de Solar Challenge in Marokko. Ze zijn nu eindelijk terug en komen bij van de inspannende weken.

Het team bestaat uit studenten van het Alfa-College, Noorderpoort, Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Ze begonnen in pole position nadat ze een eerdere kwalificatie hadden gewonnen. Er waren ook wat tegenslagen. Naast voedselvergiftiging en een zandstorm werd een lid ook nog gebeten door een schorpioen.

Het studententeam van de Universiteit van Twente behaalde de eerste plek. De wedstrijd was een alternatief voor een wedstrijd in Australie die vanwege coronamaatregelen niet door kon gaan. België werd tweede, en studenten uit Delft eindigden als vierde.