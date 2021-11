Groninger voetbalclubs vinden dat KNVB competities stil moet leggen

sport

Foto Andor Heij

De trainers van de Groninger zaterdag eersteklassers, Erwin Heerlijn van Oranje Nassau en Bennie de Jong van PKC’83, vinden dat de KNVB de competities direct stil moet leggen.

Het kabinet besloot vrijdag dat er vanwege de vele coronabesmettingen een avondlockdown komt waardoor er na 17.00 uur door sportclubs niet meer getraind kan worden. De voetbalbond hoopt dat de Tweede Kamer het Kabinet overtuigd om alsnog trainingen toe te staan.

“Ik ga geen mening meer geven over de maatregelen”, aldus Heerlijn. “Maar ik vind wel dat de KNVB een slechte lobbyist heeft in Den Haag. Maar volgens mij kunnen we niks anders meer doen dan stoppen. Je kan onmogelijk wedstrijden spelen als je niet kunt trainen. En trainen voor 17.00 uur is niet realistisch”.

“We moeten maar creatief zijn met oplossingen”, vervolgt Heerlijn. “Trainen op zaterdag of doordeweeks overdag in kleine groepjes met mensen die dan kunnen. En als dat een beetje lukt kun je ook wel eens een oefenpot spelen”.

“We gaan zeker op de zaterdagen door met trainen”, zegt De Jong van PKC’83. “En dan kijken we of we ook wat oefenwedstrijden kunnen realiseren”. De competitie door laten gaan ziet ook De Jong niet zitten: “Als je doordeweeks niet kunt handelen kun je niet verder. Geen trainingen, geen wedstrijden”.

De Jong vindt de aangescherpte coronamaatregelen logisch: “We schreeuwen naar het Kabinet en hebben allemaal onze mening, maar de adviezen worden niet nageleefd. Ik zie heel veel burgerlijke ongehoorzaamheid om me heen. Ik denk dat deze mini lockdown nodig is”.

De KNVB komt in de loop van deze week met een standpunt. De Friese derdeklasser SWZ Sneek is er nog niet van overtuigd dat de bond de competities direct stil gaat leggen. De club staat bovenaan en gaat daarom dinsdag “gewoon” trainen. Om half zes ’s ochtends. Hopelijk is de koffie voor de spelers en trainers dan extra sterk.