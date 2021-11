Groninger topamateurs steunen plan KNVB voor invoeren weekendvoetbal

sport

Foto Andor Heij. Druk Alcides op het doel van Be Quick.

Zondag hoofdklasser Be Quick 1887 en de ambitieuze zaterdag eersteklassers Oranje Nassau en PKC’83 zijn voor de plannen van de KNVB om vanaf het seizoen 2023- 2024 het zaterdag en zondagvoetbal te mixen om zo tot weekendvoetbal te komen.

In eerste instantie gaat vooral de top van het amateurvoetbal dit merken. Zo worden beide derde divisies en de vier hoofdklassen regionaal ingedeeld en krijgen allen een mix van zaterdag en zondagclubs. Naar verwachting gaat die samensmelting zich ook snel in de eerste klassen door zetten. De clubs krijgen zo meer derby’s. Maar dat is niet het enige. Veel zondagclubs stappen over naar de zaterdag, zodat het niveau op zondag dreigt te dalen.

Er waren eerder plannen voor weekendvoetbal, maar die stuitten vaak op de speeldag en tijd. Principiële zaterdagclubs spelen in de nieuwe plannen van de KNVB altijd op zaterdag, maar verder bepaalt de thuisspelende club de speeldag.

Be Quick 1887

De plannen krijgen bij Be Quick 1887 de handen op elkaar. “Wij zijn voorstander van weekendvoetbal”, aldus Be Quick trainer Steven Wuestenenk. “We proberen al zo veel mogelijk wedstrijden op zaterdag te spelen, maar dat is door de corona nu een beetje moeilijk”. Be Quick speelt de uitwedstrijden voornamelijk in Noord en Zuid Holland en maakt van alle hoofdklasssers de meeste kilometers: ‘Het zijn bizarre afstanden voor ons in de hoofdklasse”, vervolgt Wuestenenk. “Een gemengde regionale indeling levert veel meer publiek op, zowel uit als thuis. Ik hoop dat de KNVB dit gewoon beslist en niet in stemming brengt. Het voetballandschap vraagt hier om en daar moet je rekening mee houden”.

PKC’83

PKC’83 speelde in een recent verleden hoofdklasse en heeft ambities om dat opnieuw te doen. Bestuurslid Robert Groninger van PKC’83 is voor de plannen van de KNVB: “Ik ben het er helemaal mee eens. Het scheelt geld qua reiskosten, er komt meer publiek en er is meer kans op derby’s op niveau”. PKC is geen principiële zaterdagclub: “Ik zie het best zitten om af en toe eens op zondag te spelen”, aldus Groninger. “Ik denk dat de spelers er ook geen bezwaar tegen hebben. Ik ben het helemaal eens met de samensmelting en we gaan ook zeker voor stemmen”.

Oranje Nassau

Johan Lindemulder, de voorzitter van de technische commissie van Oranje Nassau, staat ook achter de plannen van de KNVB: “We spelen nu nog eerste klasse, maar we hebben de ambitie om naar de hoofdklasse te gaan. Een regionale indeling heeft dan voor ons veel voordelen, zoals meer publiek. En ik vind het logisch dat de KNVB hier over nadenkt. Doordat clubs kunnen overstappen van speeldag loopt de zondagcompetitie leeg”. Maar Oranje Nassau houdt wel vast aan de zaterdag als speeldag, ook bij uitwedstrijden. “Wij zijn een open club, maar statutair een zaterdagclub”, verklaart Lindemulder. “Dus op dit moment gaan we niet op zondag spelen. Ook om praktische en organisatorische redenen spelen we liever op zaterdag. Ook de spelers hebben aangegeven liever op zaterdag te spelen”.

Hoe ziet het plan van de KNVB er verder uit?

De hoofdklasse gaat vanaf het volgende seizoen (2022-2023) vierde divisie heten, omdat de hoofdklasse als een landelijke divisie wordt gezien.

De regionale mix start in het seizoen 2023-2024.

Onder de vier hoofdklassen komen vanaf dat seizoen acht eerste klassen. Dat zijn er nu nog elf. Dat betekent een versterkte degradatie die ook in de lagere klassen door werkt, want die nemen ook in aantal af.

Onder de acht eerste klassen komen namelijk zestien tweede klassen, 32 derde klassen en 64 vierde klassen. Het laagste niveau, de vijfde klasse, krijgt waarschijnlijk 58 poules. De versterkte degradatie wordt in twee seizoenen doorgevoerd.

Komend voorjaar wordt er een definitieve beslissing genomen over het plan.