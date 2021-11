Groninger Museum koopt werken van Mick la Rock en Stars & Weak

nieuws

Speciaal voor de expositie ‘Graffiti in Groningen’, vanaf 20 november in het Groninger Museum, maakten Mick La Rock en de Groningse graffitikunstenaars Stars & Weak twee nieuwe kunstwerken. Het museum heeft beide doeken aangekocht voor de eigen collectie.

Museumdirecteur Andreas Blühm: “Het Groninger Museum heeft een lange traditie met het verzamelen van graffiti en het verzamelen van werk van Groninger kunstenaars. De meesterwerken gemaakt door Mick la Rock en Stars & Weak vallen precies in beide categorieën. We zijn erg blij dat we ze dankzij de steun van Groninger Museum Salon in onze collectie kunnen opnemen.”

In de expositie ‘Graffiti in Groningen’ worden de pioniersjaren van graffiti en street art in Groningen herbeleefd met verhalen, fotografie en film. De stad kende In de jaren ’80 een levendige graffiti scene: een artistieke beweging die ontstond uit subculturen als punk en hiphop. De presentatie is samengesteld door Stichting Kladmuur, onder leiding van Hugo Engwerda, in samenwerking met graffitikunstenaar/-conservator Aileen Middel (Mick La Rock). De expositie is te zien van 20 november tot 6 februari.