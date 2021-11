Groninger Landschap herstelt vijf hectare laagveenmoeras in Harense Wildernis

nieuws

Foto: Groninger Landschap

Het Groninger Landschap gaat de komende maanden ongeveer vijf hectare aan laagveenmoeras in de Harense Wildernis herstellen.

Nadat het Groninger Landschap in 2009 al begon met Fase 1 en 2 van het herstel in het twaalf hectare grote gebied in de Onnerpolder, is nu fase 3 aangebroken. De komende maanden wordt het gebied zo ingericht, dat nieuwe veengroei mogelijk wordt in het derde deel van de Harense Wildernis. Op deze manier kunnen verschillende veenmossen en zeldzame planten- en diersoorten, die normaal alleen in dit soort ‘wetlands’ voorkomen, opnieuw een leefgebied krijgen in de Onnerpolder.

Bij de herstelwerkzaamheden wordt de bovenste veengrondlaag (zo’n 20 centimer) afgegraven. Vervolgens wordt er maaisel over het afgegraven deel uitgestrooid, zodat planten eerder aanslaan. Daarmee moeten inheemse laagveenbewoners, zoals de waterspitsmuis, de poelkikker en de heikikker, een betere leefomgeving krijgen. Bovendien neemt de uitstoot van CO2 hierdoor af. Als veen droog blijft staan, zoals nu het geval is, dan verbrandt het en ontsnapt CO2 in de lucht.

Het werk wordt uitgevoerd door een bedrijf uit Tynaarlo. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer speciale moeraskranen ingezet.