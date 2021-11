Groninger betaalt volgend jaar gemiddeld zes procent meer voor drinkwater

nieuws

Foto: Tom Veenstra

Bij een gemiddeld verbruik (100.000 liter per jaar) betalen Groningers volgend jaar gemiddeld tien cent meer per kubieke meter drinkwater. Dat blijkt uit de tarieven voor 2022, die de aandeelhouders van het Waterbedrijf Groningen donderdagavond hebben goedgekeurd.

Volgens het waterbedrijf gaan de prijzen omhoog, omdat er meer moet worden geïnvesteerd. Klimaatadaptatie, bevolkingsgroei, vervuiling, verduurzaming en de toenemende vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur zijn daar de oorzaak van. Het waterbedrijf ziet zich genoodzaakt om deze investeringen de komende periode te doen, omdat de droge zomers van de afgelopen jaren hier aanleiding voor hebben gegeven.

Groningers met een watermeter betalen in 2022 56,06 per jaar aan vastrecht (exclusief belasting), ten opzichte van de 52,15 van dit jaar. Daar bovenop komt de prijs van 1 m³ drinkwater, die in 2022 wordt opgehoogd van 0,667 naar 0,717 euro. Klanten zonder watermeter gaan in 2022 per verbruiksadres 123,46 per jaar betalen, een stijging van 8,62 euro ten opzichte van dit jaar.