Groninger Belang bezorgd over gaswinning na recente aardbevingen

Bron afbeelding: KNMI/ Aardbeving van 2018-01-20 08:19:21 (UTC)

De statenfractie van Groninger Belang is bezorgd over de gevolgen van de recente aardbevingen voor de Groningers. De fractie wil van Gedeputeerde Staten weten of de gaswinning doorgaat.

Groninger Belang constateert dat het nog steeds winnen van gas, zoals minister Blok heeft aangekondigd, een desastreuse uitwerking heeft op Loppersum en omgeving. De grenswaarden worden overtreden en drukvereffening zorgt voor onrust in de bodem.

De fractie wil weten welke garanties het ministerie geeft dat alle schade betaald blijft worden, of er momenteel al extra gas wordt gewonnen en hoe het contact met het Staatstoezicht op de Mijnen en met minister Blok verloopt. Groninger Belang wil ook weten wat dit alles betekent voor de versterkingsoperatie.