Groningen investeert miljoenen in schoolgebouwen

Het college van B&W investeert de komende jaren miljoenen euro’s aan een kwaliteitsimpuls voor de schoolgebouwen in de gemeente. Voor volgend jaar is een kleine 5,7 miljoen euro beschikbaar.

De plannen voor de schoolgebouwen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd in het “Gro Up, scholenplan gemeente Groningen”. De uitvoering is in volle gang: de KC Ten Boer is inmiddels opgeleverd en de plannen voor de Peter Petersen en Brinkschool in Haren verkeren in een volgende fase. Verder is in de Oosterparkwijk JKC Borgman geopend, en start deze week de bouw van OBS De Driebond in Engelbert.

“Een goed schoolgebouw levert een belangrijke bijdrage aan het teven van goed onderwijs en zorgt voor een prettig leer- en werkklimaat voor onze leerlingen en leerkrachten,” zegt wethouder Carine Bloemhoff. “Door te investeren in goede schoolgebouwen kunnen we ervoor zorgen dat ook de leefbaarheid in de wijk of het dorp verbetert en de school het middelpunt wordt waar iedereen welkom is.