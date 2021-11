Groningen heeft precies tien jaar een nachtburgemeester: “Nacht op de kaart zetten blijft belangrijk”

nieuws

Chris Garrit was in 2011 de eerste nachtburgemeester in Groningen. Foto: Henk Tammens

De functie nachtburgemeester bestaat in de gemeente Groningen maandag precies tien jaar. Maar wat hebben de afgelopen jaren opgeleverd? En is de functie nog altijd belangrijk?

Huize Maas, dinsdagavond 8 november 2011. Op het podium staan vijf kandidaat-nachtburgemeesters. Na een presentatie is het aan een jury, onder leiding van toenmalig burgemeester Peter Rehwinkel (PvdA), om bekend te maken wie de eerste nachtburgemeester wordt. Vervolgens klinkt de naam van Chris Garrit. “Ik was heel erg blij, maar ik had het niet verwacht”, blikt Garrit terug. “Ik kreeg de ketting omgehangen, en dat voelde gewoon heel bijzonder.”

Maar onofficieel was je niet de eerste nachtburgemeester geloof ik hè?

“Klopt. Je hebt misschien de naam Henkie Terrasstoel wel eens voorbij horen komen. Hij heeft me eens verteld dat toenmalig burgemeester Jacques Wallage (PvdA) hem de titel nachtburgemeester had gegeven. Henkie was een echte kroegtijger die her en der een jenevertje dronk en heel veel contacten had. Ik heb de functie op een hele andere manier ingericht. Misschien kun je wel zeggen dat Henkie nachtburgemeester 1.0. was.”

Wat heb je proberen te bewerkstelligen?

“De gemeente Groningen heeft haar Stadsvisie. In dit beleidsstuk werd met geen woord over de nacht gerept. Ik heb dat document toen geopend en ben door middel van crtl+f gaan zoeken op het woord ‘nacht’. Niets. Er werd in het beleid, dus dan hebben we het over de inrichting en de ontwikkeling van de stad, dus geen rekening gehouden met de nacht. Ik heb geprobeerd om in de vier jaar dat ik nachtburgemeester was, om de nacht op de kaart te zetten. Altijd met het uitgangspunt om de nacht aantrekkelijk te maken voor de stapper maar ook voor de slaper. Dat evenwicht heb ik altijd heel belangrijk gevonden.”

En dan kom je al snel op de vraag wat de functie in tien jaar bereikt heeft …

“Ik denk dat we veel bereikt hebben. Dat moest ook. Groningen staat bekend om haar lange nachten. Het is één van de redenen waarom grote bedrijven zich hier zijn gaan vestigen. De nacht en het nachtleven mee laten spelen in het gemeentelijk beleid is de belangrijkste opgave geweest. Als je het hebt over successen die we bereikt hebben dan moet ik gelijk denken aan het Nieuwjaarsfeest. Die werd op een gegeven moment door de gemeente afgeschaft. Ik was daar behoorlijk verbolgen over. Ik heb dat vervolgens opgepakt, en tot op de dag van vandaag bestaat dit nog. En zo’n Nieuwjaarsfeest klinkt klein, maar het is zo belangrijk om contacten te leggen, voor de sociale cohesie. Je kunt tijdens zulke bijeenkomsten heel veel bereiken.”

En er zijn meer hoogtepunten hè?

“Ja. In 2014 werd in Groningen voor het eerst het nachtburgemeestercongres gehouden. De verbinding zoeken heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Eerst nationaal. Maar later ook internationaal. Ik heb congressen bijgewoond in Duitsland, Amerika, Portugal en Spanje. Kijk. De nachtburgemeester is echt een Nederlands product. Op een gegeven moment heb ik de functie in London geïnitieerd, door contact te zoeken met de gemeente aldaar. Ik ben indertijd ook eens gefeliciteerd door onze demissionair premier Mark Rutte (VVD) waarbij hij mij bedankt dat we deze functie wereldwijd in de markt hebben gezet. Dit is terug te zien op YouTube.”

Terug naar nu. Is de functie nog steeds belangrijk?

“Ja, de functie is nog steeds van groot belang. Alle complimenten ook voor onze huidige nachtburgemeester, Merlijn Poolman, die op zijn manier op een goede manier invulling geeft aan de functie. En het doel blijft na tien jaar onveranderd, de nacht op de kaart zetten waarbij de gemeente de nacht meer serieus neemt, waarbij we rekening moeten zien te houden met ieders belangen.”