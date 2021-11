Groep 7 Nassauschool maakt ruimtereis vanuit Noorderplantsoen

nieuws

Foto: Saskia Albeda

Een vijftien meter lang raketvoertuig streek dinsdagochtend neer bij het Noorderplantsoen. Kinderen van groep 7 van de Nassauschool mochten er naar binnen en maakten een in de raket een virtuele ruimtereis.

De SpaceBuzz is een ruim vijftien meter lang raketvoertuig, achterop een vrachtwagen. Aan boord reisden de leerlingen met commandant André Kuipers, in 4D Virtual Reality, naar de ruimte. De kinderen namen plaats in bewegende stoelen in de raket en zagen van bovenaf de aarde en de maan.

De raket is onderdeel van het internationaal bekroonde XR-educatie programma SpaceBuzz, een initiatief van ESA astronaut André Kuipers. Samen met ARTIS hoopt Kuipers basisschoolleerlingen te inspireren goed voor ‘hun planeet’ te zorgen.

Bij de Nassauschool heeft de virtuele ruimtereis in ieder geval indruk gemaakt. “Het was echt supergaaf”, vertelt Saskia Albeda, de leerkracht van groep 7a van de Nassauschool. “De kinderen gingen in groepjes van acht naar binnen en waren super enthousiast. Ik meerdere kinderen horen vragen of ze nog een keer mochten. Een heel bijzondere ervaring.”

Foto: Saskia Albeda