Groen Geel ruim langs koploper, Velocitas aan kop, eerste punt Potetos

sport

Foto Martijn Minnema: Potetos - Tynaarlo

In de zaterdag derde klasse C hield Groen Geel aansluiting met de kopgroep door (gedeeld) koploper HFC’15 ruim te verslaan. Velocitas is dankzij een uitzege in de topper bij Aduard 2000 nu alleen koploper. In 5D eindigde het kelderduel der kelderklassers tussen Potetos en Tynaarlo onbeslist.

Door Martijn Minnema

3C

De helft van de clubs uit 3C komt uit de gemeente Groningen, waaronder de complete top 4. Koploper is Velocitas, dat won de topper uit bij Aduard 2000 met 1-3. HFC’15 deelde de koppositie met Velocitas maar ging met 5-0 onderuit bij nummer vier Groen Geel. Ook Be Quick 1887 staat in de top 4, dat verloor thuis met 2-3 van Grijpskerk en staat nu zes punten achter op Velocitas. Groen Geel en HFC15 staan drie punten achter op Velocitas.

Omlandia staat zesde, vanmiddag werd met 4-2 verloren in Noordwolde. Onderin 3C vinden we Helpman (elfde) en Glimmen (voorlaatst), dit degradatieduel op de Esserberg eindigde in 2-2. Helemaal onderaan stond SC Stadspark, maar na de thuiszege op Zuidlaren (2-0) is Glimmen nu laatste.

4C

In 4C kwam nummer twee Mamio thuis tegen nummer drie Middelstum niet verder dan 2-2. Mamio gaf zes minuten voor tijd de winst weg toen Xander Anema de gasten op gelijke hoogte bracht. Amicitia VMC steeg naar plek vijf dankzij een 4-0 zege op ONR. Lycurgus kwam niet in actie.

5D

In de vijfde klasse D bleef het duel tussen VVK en Haren (nr 2 vs nr 4) doelpuntloos. Het kelderduel in de kelderklasse tussen Potetos en Tynaarlo (beide tot vanmiddag nog puntloos) eindigde in 1-1. Kort voor rust nam Potetos de leiding, maar een kwartier voor tijd kwam Tynaarlo langszij.