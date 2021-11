Grietje Kalfsbeek wordt de nieuwe bestuurder van Wender

nieuws

Foto via Wender

Per 1 februari wordt Grietje Kalfsbeek benoemd als nieuwe bestuurder van zorgorganisatie Wender (een samenvoeging van Het Kopland en Zienn). Dat maakte de organisatie vrijdagochtend bekend.

Ze volgt de huidige bestuurder Marita Schreur op, die per januari 2022 vertrekt.

Kalfsbeek werkte tot nu toe als directeur bij Wedeka in Stadskanaal. Daarnaast is Kalfsbeek voor 23 Groninger gemeenten directeur geweest van de RIGG. Haar werkervaring ligt, dankzij zowel een pedagogische als een bedrijfskundige achtergrond, zowel in het primaire proces (in het vrouwenwerk bijvoorbeeld) als in het management.