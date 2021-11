Grapperhaus: “Burgemeesters mogen mystery guests inzetten voor naleven coronaregels”

nieuws

Foto: rijksoverheid.nl

De coronamaatregelen moeten strenger gehandhaafd worden. Dat heeft demissionair minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie maandagavond gezegd na afloop van het Veiligheidsberaad.

Om te kijken waar het fout gaat in de handhaving van de coronatoegangspas komt er volgens Grapperhaus een terugkerend nalevingsonderzoek. Ook krijgen burgemeesters toestemming om mystery guests in te zetten die gaan controleren of bedrijven en instellingen zich houden aan de regels. Volgens de minister blijven vooral de horeca en sportkantines achter op het naleven van de regels. In de theaters en bioscopen gaat het juist heel goed. “We moeten het de komende weken echt optimaal gaan doen, want we willen wegblijven van een zwaarder maatregelenpakket”, aldus Grapperhaus.

Om de coronaregels te handhaven heeft het ministerie 45 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten. Dinsdagavond geeft het demissionair kabinet een persconferentie over nieuwe coronamaatregelen.