Gokverslaafde medewerker steelt bijna 3,5 ton van Eurosonic Noorderslag

Foto: Niels Knelis

Een voormalig financieel medewerker van het festival Eurosonic Noorderslag heeft in anderhalf jaar tijd bijna 3,5 ton van zijn werkgever gestolen. Volgens de directie komt het festival niet in gevaar.

De man had het geld nodig voor zijn gokverslaving. De fraude is afgelopen zomer ontdekt, nadat de bank een melding maakte van dubieuze transacties. Uit onderzoek van de boeken bleek dat er 335 duizend euro was ontvreemd. Het onderzoek leidde naar de betrokken medewerker, en die bekende meteen. Hij is per direct ontslagen en ESNS deed aangifte van verduistering. De man heeft beloofd, het hele bedrag terug te betalen.

De verdachte maakte onder andere geld over naar rekeningen die hij zelf beheerde en nam ook beltegoeden op. Volgens de festivaldirectie verhulde hij de werkelijke aard van de transacties, onder meer door de tenaamstelling in bankoverschrijvingen aan te passen. Toen het festival dit jaar vanwege corona een online evenement werd, voerde hij terugbetalingen op aan fictieve klanten.

Volgens directeur Dago Houben van ESNS komt mede door de betalingsregeling het festival van januari volgend jaar en de jaren erna niet in gevaar. De fraude heeft volgens Houben geen impact op de omvang en kwaliteit van het festival. De betrokken medewerker is in behandeling voor zijn verslaving.