Glimmense auteur maakt klimaat spannend en schrijft duurzaamheidsthriller

Waar in Glasgow voor de zoveelste keer op beleidsniveau naar het klimaat wordt gekeken, gooit Reinier Antonides (44) het in Glimmen maar eens over een andere boeg. Om mensen bewust te maken van de klimaatproblematiek, brengt hij een thriller uit met duurzaamheid als rode draad.

Ongewone combinatie

Op het eerste gezicht lijkt die combinatie wat ongewoon. Een spannend boek associeert u wellicht eerder met onderwerpen als misdaad, spionage of een zinderende machtsstrijd. Maar dat geldt niet voor Reinier Antonides.

Sinds een jaar denkt de man steeds meer na over het klimaat. Hij besluit vegetariër te worden en noemt het klimaat inmiddels een van zijn passies.

Ondertussen ligt zijn boekenkast vol met titels van onder meer Stephen King en Roald Dahl. Antonides leest hen graag, de spannende schrijfstijl spreekt hem aan. ‘Er gebeuren onverwachtse dingen die in de werkelijkheid nooit zouden gebeuren, maar misschien wel zouden kúnnen gebeuren. Dat vind ik gaaf.’

Corona gaf de Glimmenaar uiteindelijk het zetje om zijn passies voor spannende verhalen en duurzaamheid te combineren. ‘Ik zat in de coronatijd veel thuis en daardoor had ik wat meer tijd. Dus ik denk: ik ga leuke verhalen schrijven, met het klimaat als achtergrond.’ In januari begon het avontuur en inmiddels ligt het boek bij de drukker.

Inspiratie uit het bos

Antonides woont vlakbij het Quintusbos in Glimmen. In zijn pauze strekt hij daar regelmatig even de benen. Het bracht hem inspiratie voor zijn boek. ‘Een van de verhalen gaat over twee vrienden die een bomenproject willen opzetten. Het gaat om een bos dat uiteindelijk niet echt van de grond komt, omdat er een onverwachtse gebeurtenis plaatsvindt.’

Wat dat precies inhoudt, laat Antonides nog even in het midden. Het moet tenslotte nog wel een beetje spannend blijven.

Positief blijven

De schrijver hoopt dat mensen zich door het lezen van zijn boek bewust worden van de klimaatproblematiek en ernaar gaan handelen. Ondanks de verwachting van een verdere opwarming van de aarde, blijft hij goedgemutst.

‘We zijn nu natuurlijk met die klimaattop bezig. En hier in Glimmen is een zonnepark gekomen en steeds meer mensen kopen een elektrische auto. Dat geeft hoop voor de toekomst.’

Goed doel

Het boek draagt Kolenmijn als titel en is vanaf 19 november verkrijgbaar via internet en de boekhandel. De helft van de opbrengst gaat naar YuvalokChild. Dat is een goed doel dat zich onder meer bezighoudt met het stimuleren van duurzame landbouw in India.