GHHC wint laatste wedstrijd voor de winterstop

Foto: Jacob Gunter. GHHC - Nijmegen

GHHC heeft zondagmiddag in Haren met 3-1 gewonnen van Nijmegen. De Groninger hockeyvrouwen staan vijfde in de promotieklasse met 20 punten uit 11 wedstrijden.

Nijmegen kwam na 22 minuten voor via Merel Boekhorst. Na een klein half uur tekende Merel de Wit voor de gelijkmaker. GHHC besliste de wedstrijd met twee strafcorners, die benut werden door Canisha van Duyn en Claire Fischer.

Het was de laatste wedstrijd voor de winterstop. De veldcompetitie wordt in maart hervat. In de winter wordt er in de zaal gespeeld.