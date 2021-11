GGD: “Van de Groningers nu 81,7% volledig gevaccineerd, forse stijging aantal besmettingen”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Van de Groningers ouder dan 12 jaar is nu 81,7% volledig gevaccineerd. Dat blijkt uit cijfers van de GGD. Vorige week lag de volledige vaccinatiegraad op 81,4%.

In de afgelopen week zijn er 4.104 vaccinaties gezet door de GGD Groningen. “Het gaat om 2.087 eerste prikken”, schrijft de GGD. “Van de Groningers heeft 84,0% nu een eerste prik gekregen en 81,7% is volledig gevaccineerd.” Sinds het begin van de inentingscampagne zijn er tot nu toe 715.630 prikken gezet door de GGD Groningen. Het gaat om zowel eerste, tweede als derde prikken. “Alleen mensen die een uitnodiging hebben gehad van hun behandelend arts, omdat ze immuun gecompromitteerd zijn, komen in aanmerking voor een derde prik.”

Tekst gaat verder onder de infographic

Besmettingen

In de provincie Groningen zijn sinds vorige week woensdag 3.010 nieuwe besmettingen geconstateerd. “Dit is een forse stijging ten opzichte van de voorgaande week, toen er 2.195 nieuwe besmettingen werden ontdekt. De besmettingsgraad ligt in onze regio op 512 gevallen per 100.000 inwoners, dit ligt nog ruim onder het landelijk gemiddelde van 881 per 100.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames is toegenomen naar 59,6 per 1.000.000 inwoners.” Sinds het begin van de coronapandemie is bij 59.207 personen in de provincie een coronabesmetting vastgesteld.

Leeftijdsverdeling

Qua leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe besmetting zijn er kleine verschillen met vorige week. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar gaat het om een besmettingsgraad van 20% tegenover 18% vorige week. In de groep 15 tot 19 jaar gaat het om 7%, vorige week was dit 6%. In de categorie 20 tot 29 jaar ligt het percentage op 15, vorige week op 17. In de leeftijdsgroep 30 tot 65 jaar gaat het om 45%, vorige week 41%. In de categorie ouder dan 65 jaar ligt het percentage op 13, vorige week was dit nog 19%.

Ontwikkeling

De meeste nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners werden in de afgelopen week ontdekt in de gemeente Stadskanaal, waar het ging om 699 nieuwe gevallen. In de gemeente Westerkwartier ging het om 694 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, Westerwolde 690, Pekela 657 en Veendam 620.

Coronatesten

In de afgelopen week werden in de provincie 17.674 mensen getest op het coronavirus. Van hen kregen er 2.422 een positief testresultaat. Dit is ongeveer 13,7%. Het aantal testen dat afgelopen week afgenomen werd ligt hoger dan in de week ervoor, toen het nog om 15.658 testen ging. Toen kregen er 1.837, oftewel 11.0%, een positief testresultaat.