GGD: “Van de Groningers is nu 81,4% volledig gevaccineerd, forse stijging aantal besmettingen”

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Van de Groningers is nu 81,4% volledig gevaccineerd. Dat meldt de GGD. Vorige week lag dit aantal op 81,1%.

In de afgelopen week werden er 4.504 vaccinaties gezet door de GGD Groningen. “Het gaat om 2.417 mensen die een eerste prik hebben ontvangen”, schrijft de GGD. “Van de Groningers heeft nu 83,6% een eerste prik gekregen en is 81,4% volledig gevaccineerd,” Sinds begin dit jaar zijn er door de GGD tot nu toe 711.526 prikken gezet. Het gaat om zowel eerste, tweede als derde prikken. Komende vrijdag start de GGD met het geven van een boosterprik aan 80-plussers. Eind-december volgen 60 tot 79-jarigen. “Tegelijkertijd wordt er door ons ook een boostervaccinatiecampagne voor bewoners van zorginstellingen zonder medische dienst en niet mobiele thuiswonenden voorbereid.”

Tekst gaat verder onder de infographic

Besmettingen

Sinds vorige week woensdag zijn er in de provincie 2.195 nieuwe besmettingen bijgekomen. “Dit is een forse stijging ten opzichte van de week hiervoor, toen het om 1.421 besmettingen ging. De besmettingsgraad ligt in onze regio op 375 gevallen per 100.000 inwoners, dit ligt nog ruim onder het landelijk gemiddelde van 633 per 100.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames is toegenomen naar 39,2 per 1.000.000 inwoners.” Sinds de start van de coronapandemie is er bij 56.197 personen een coronabesmetting vastgesteld.

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe besmetting kent in vergelijking met vorige week kleine verschuivingen. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar ging het in de afgelopen week om een besmettingsgraad van 18%, tegenover 15% in de week ervoor. In de groep 15 tot 19 jaar gaat het om 6%, net als in de week ervoor. In de categorie 20 tot 29 jaar ligt de besmettingsgraad op 17%, tegenover 18% vorige week. In de groep 30 tot 65 jaar gaat het om 41%, vorige week was dit 42%. In de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder geen veranderingen, daar blijft de besmettingsgraad op 19% staan.

Ontwikkeling

De meeste nieuwe coronabesmettingen werden in de afgelopen week ontdekt in de gemeente Westerkwartier, waar het gaat om 496 gevallen per 100.000 inwoners. In de gemeente Westerwolde gaat het om 481, Het Hogeland 452, Stadskanaal 438 en Eemsdelta 399.

Coronatesten

In de afgelopen week werden er in de provincie 15.658 mensen getest op het coronavirus. Van hen kregen er 1.837 een positief testresultaat. Dit is ongeveer 11,0%. Het aantal afgenomen testen is flink gestegen, in de week ervoor ging het nog om 11.962 testen. Toen kregen 1.139, 9,6%, een positief testresultaat.