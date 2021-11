GGD: “Van de Groningers is nu 81,1% volledig gevaccineerd, forse toename besmettingen”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Van de inwoners in de provincie Groningen van 12 jaar en ouder is nu 81,1% volledig gevaccineerd. Bij de laatste update lag het percentage op 80,8%.

In de afgelopen week werden er in de provincie Groningen 4.094 vaccinaties gezet door de GGD. “Van de Groningers heeft nu 83,2% een eerste prik gekregen en is 81,1% volledig gevaccineerd”, schrijft de GGD. “Sinds de start van de vaccinatiecampagne zijn er in Groningen 707.022 prikken gezet. Dit zijn zowel eerste, tweede als derde prikken.”

Tekst gaat verder onder de infographic

Besmettingen

Sinds de update van vorige week woensdag zijn er in de provincie 1.421 nieuwe besmettingen bijgekomen. “Dit is een forse stijging ten opzichte van de week hiervoor, toen het om 1.043 besmettingen ging. De besmettingsgraad ligt in onze regio op 242 gevallen per 100.000 inwoners, dit aantal ligt nog ruim onder het landelijk gemiddelde van 439 per 100.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames is toegenomen naar 35,8 per 1.000.000 inwoners.” Sinds de start van de coronapandemie zijn er in de provincie 54.002 mensen positief getest op het virus.

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe coronabesmetting kent in vergelijking met vorige week enige verschuivingen. Zo ligt de besmettingsgraad in de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar op 15%, vorige week was dit nog 12%. In de groep 15 tot 19 jaar gaat het om 6%, vorige week 7%. In de leeftijdsgroep 20 tot 29 jaar gaat het om 18%, vorige week 19%. In de groep 30 tot 65 jaar ligt de graad op 42%, vorige week was dit nog 48%. In de categorie ouder dan 65 jaar gaat het om 19%, vorige week 15%.

Ontwikkeling

De meeste nieuwe besmettingen werden in de afgelopen week ontdekt in de gemeente Westerkwartier waar het gaat om 379 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. In de gemeente Het Hogeland ligt het aantal op 335, Westerwolde 320, Eemsdelta 239 en Stadskanaal 227.

Coronatesten

In de afgelopen zeven dagen werden er op de verschillende testlocaties in de provincie 11.926 mensen getest op het coronavirus. Van hen kregen er 1.139 mensen een positief testresultaat, dat is ongeveer 9,6%. Het aantal afgenomen testen is in de afgelopen week met 35% gestegen. Vorige week werden er nog 8.746 testen afgenomen, waarvan er toen 879, 10,1%, positief bleek te zijn.