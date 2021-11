GGD-koepel: ‘Maximale testcapaciteit bereikt, de rek is eruit’

nieuws

Foto: Publiek Domein

Volgens de GGD-GHOR, de landelijke koepel van GGD’en in Nederland, kan het landelijke callcenter het aantal aanvragen voor coronatests bijna niet meer aan. “We zijn al weken hard bezig met meer mensen aannemen, maar tegen deze explosieve groei kunnen wij bijna niet werven.”

De problemen waren maandag goed te merken in Groningen. Daar liep het online-systeem voor reserveren spaak en ontstonden lange wachtrijen onder bellers. Volgens de GGD-koepel moeten de GGD’en deze week alle zeilen bij zetten om aan de explosieve vraag naar testafspraken te kunnen voldoen. “Maandag hebben wij ruim 116.000 afspraken ingepland”, aldus programmadirecteur Jaap Eikelboom van de GGD GHOR. “Dat is een nieuw dagrecord. Ook in het afgenomen testen werd een record gebroken. Het oude record is van maart 2021 en stond op 89.000, maar gisteren werden er ruim 91.000 mensen getest.”

Op dit moment werken er bijna 4000 mensen in het callcenter voor inplannen van testafspraken. Zij werken na sluitingstijd de wachtrijen weg en ook worden testuitslagen in de avonduren langer doorgebeld, zo stelt de GGD-koepel. Ze roept mensen dan ook op, als het niet direct lukt om een afspraak te plannen, zich aan de basisregels te houden: “Veel mensen bellen in de ochtend, dus is het advies om het in de middag of avond te bellen. Online kan via coronatest.nl 24 uur per dag een afspraak worden gemaakt. Kies ook hier een tijdstip waarop minder mensen online zijn, in de avond of heel vroeg in de ochtend.”