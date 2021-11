GGD Groningen zet eerste boosterprikken

nieuws

Bron: OOG Radio & Televisie

Net als de andere gemeentelijke gezondheidsdiensten is ook de GGD in Groningen vrijdagochtend begonnen met het geven van boosterprikken tegen het coronavirus aan de oudste en meest kwetsbare bewoners van de provincie.

De GGD maakt een vliegende start met de campagne, want één dag nadat de eerste uitnodigingen bij tachtigplussers op de mat zijn gevallen, kon de GGD beginnen met prikken. “De eerst kandidaat voor de boosterprik stond vanochtend om negen uur voor de deur te wachten, dus zo snel kan het gaan” aldus GGD-woordvoerder Lily Benjamin. “Het kan ook vandaag nog zo zijn dat als mensen vanochtend een uitnodiging hebben gekregen voor de prik, dat ze vanmiddag al terecht kunnen.”

De extra vaccins zorgen niet voor drukte of problemen, zo stelt de gezondheidsdienst. Benjamin: “Het is soms snel schakelen, soms is het rustiger en soms drukker. Maar we prikken natuurlijk nog steeds mensen voor een eerste of een tweede prik. Maar we kunnen het aan.”

De komende weken schaalt de GGD haar vaccinatiecapaciteit op, om aan de vraag naar deze derde inenting tegen het coronavirus te kunnen voldoen. Naast tachtigplussers vaccineert de GGD ook mensen in verzorgingstehuizen met een boosterprik. Ook zorgmedewerkers worden binnenkort uitgenodigd voor een vaccinatie.

De GGD benadrukt dat mensen alleen langs kunnen komen voor de boosterprik met een afspraak, die na een uitnodiging kan worden gemaakt. Alleen een eerste coronavaccinatie kan zonder afspraak worden gehaald bij de GGD.