GGD gaat volgende week studenten vaccineren op Zernike Campus

nieuws

Foto: Sicco Haring

De GGD Groningen gaat volgende week een tijdelijke vaccinatielocatie opzetten in het Willem-Alexander Sportcentrum op de Zernike Campus. Dat maakte de gezondheidsdienst maandagochtend bekend.

De vaccinatielocatie is van 22 tot en met 26 november te vinden in het Willem-Alexander Sportcentrum aan het Zernikeplein 17. Volgens de gezondheidsdienst biedt de nieuwe, tijdelijke locatie op deze plek studenten (en medewerkers) van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de mogelijkheid om zich dicht bij hun dagelijkse activiteiten te laten vaccineren. Daarnaast is er elke dag een arts aanwezig om vragen over de vaccinatie te beantwoorden.

De studenten en onderwijsmedewerkers krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech en een afspraak voor de tweede prik. Deze wordt drie weken later gezet op één van de andere vaccinatielocaties. De vaccinatielocatie in het Willem-Alexander Sportcentrum is van 22 tot en met 26 november tussen 9.00 en 16.30 uur open. Het dragen van een mondkapje is verplicht.