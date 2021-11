nieuws

Foto: Publiek Domein

De GGD Groningen doet vrijwel geen bron- en contactonderzoek meer bij positieve testuitslagen. Het snel oplopende aantal besmettingen is daar de oorzaak van.

De GGD in Groningen is één van de twaalf gezondheidsdiensten in Nederland waar nu ‘fase 5′ geldt in het bron- en contactonderzoek. Dat betekent dat mensen die besmet zijn met het coronavirus, dit zelf aan hun directe contacten moeten laten weten. De GGD legt aan de besmette persoon alleen nog uit wat de positieve test inhoud qua maatregelen en vraagt naar specifieke risico’s die de besmetting van de persoon kan hebben op anderen.

In een reactie benadrukt de GGD dat het bron- en contactonderzoek niet helemaal stil ligt in Groningen. “We hebben ook hierin te maken met dagkoersen”, vertelt GGD-woordvoerder Lily Benjamin. “Als het relatief rustig is, dan kunnen we nog wel gewoon bron- en contactonderzoek uitvoeren. Vorige week begonnen we nog met gemiddeld tussen de 50 en 80 besmettingen per dag, dan is deze ‘fase 5’ niet altijd aan de orde. Maar nu we per dag tussen de 150 en 200 nieuwe besmettingen moeten verwerken, dan is dat niet altijd mogelijk.”

Afgelopen week bleek al uit RIVM-cijfers dat bij slechts 62,5 procent van alle nieuwe besmettingen een bron- en contactonderzoek is voltooid. Dat betekent dat de GGD op dat moment nog in kaart kan brengen welke contacten er zijn geweest tijdens de besmettelijke periode van de patiënten. Omdat nog steeds het merendeel van de onderzoeken wordt uitgevoerd, stelt het RIVM dat er nog steeds voldoende zicht is op het virus.