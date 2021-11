GGD: “Afgelopen week meer vaccinaties gezet dan in de weken ervoor”

nieuws

Foto: Martini Ziekenhuis

De Groningse GGD heeft de afgelopen week meer coronavaccinaties gezet dan in de weken ervoor.

Volgens de GGD was het met name op de nieuwe locatie aan de Osloweg in Stad en op de tijdelijke locaties in de provincie drukker dan in de afgelopen weken. Ook worden er dagelijks meer mensen getest op de verschillende testlocaties. “Op alle locaties hebben we voldoende mogelijkheden om snel op te schalen en hierdoor kunnen we de toenemende drukte goed aan”, aldus de GGD.

Dat er meer vaccinaties zijn gezet kan volgens de GGD verschillende redenen hebben. Een directe aanleiding kunnen de nieuwe coronamaatregelen zijn die vorige week werden aangekondigd en afgelopen zaterdag zijn ingegaan. Daarnaast is de GGD in oktober gestart met het vaccineren op tijdelijke locaties waardoor mensen dichtbij huis geprikt kunnen worden. Een derde reden zou kunnen zijn dat mensen met een ernstige afweerstoornis sinds kort in aanmerking komen voor een derde prik.