‘Gevlucht’ stel uit quarantainehotel Schiphol zit momenteel in isolatie in Haren

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Het stel dat zondagavond gevlucht was uit een quarantainehotel op Schiphol en vervolgens door de Koninklijke Marechaussee uit een vliegtuig werd geplukt, verblijft momenteel in isolatie in Beatrixoord in Haren. Dat meldt RTL Nieuws.

Het Beatrixoord in Haren is één van de locaties in Nederland die door demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid is aangewezen als plek waar patiënten geïsoleerd worden opgevangen die niet vrijwillig meewerken aan isolatie. Want volgens de burgemeester van Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, heeft het stel, dat afkomstig is uit Spanje en Portugal, zich vanaf het begin verzet tegen de quarantainemaatregel. Tegen het advies van artsen vertrokken ze uit het hotel. De twee waren vrijdag geland op Schiphol met een vlucht uit Zuid-Afrika. Eén van hen bleek positief te zijn bij een test.

“We zijn behandeld als honden”

De twee hebben zelf een andere lezing. Ze vertellen dat ze helemaal niet ontsnapt zijn. “Niemand heeft ons verteld wat de regels zijn, we zijn behandeld als honden”, vertellen ze. De twee reppen over een haperende communicatie en een chaotische situatie op de luchthaven. In het hotel zouden ze aan een beveiliger hebben gevraagd wat hij zou doen in hun situatie. Het antwoord was vertrekken, en volgens de beveiliger zouden ze hier ook geen problemen mee krijgen. Het stel ging er daarop vandoor maar werd even later door Marechaussees uit het vliegtuig gehaald.

Negatief

In het Beatrixoord is het stel maandagochtend bezocht door een arts. Ook kregen ze een nieuwe PCR-test. Het resultaat van deze test kwam maandagavond binnen en bleek negatief te zijn. Toch mogen de twee Beatrixoord nog niet verlaten.