Gemeenteraad stemt unaniem in met onderzoek naar realisatie wedstrijdzwembad op Kardinge

De gemeenteraad van Groningen heeft woensdagavond unaniem ingestemd met een onderzoek naar de haalbaarheid van een 50-meterbad in het te vernieuwen sportcentrum Kardinge.

Het voorstel werd ingebracht door het CDA. Volgens fractievoorzitter René Bolle van de partij zijn de aanstaande renovatieplannen een uitgelezen kans om een volwaardig overdekt wedstrijd in de gemeente te realiseren. In het Bidbook heeft het Stadsbestuur echter gekozen voor en 25-meterbad. “Met de komst van een 50-meterbad zijn er veel meer mogelijkheden voor lessen, trainingen en het organiseren van nationale en wellicht internationale zwemwedstrijden.” Zwemvereniging TriVia uit Stad liet dinsdagavond direct weten enthousiast te zijn. Volgens de vereniging is Groningen de enige provincie zonder wedstrijdbad en moeten zwemmers uitwijken naar Drachten om daar te trainen.

VVD: “We steunen deze motie van harte”

Tijdens de raadsvergadering klinken louter positieve reacties. “Ik kan me hier alleen maar positief over uitlaten”, zegt fractievoorzitter Steven Bosch van Student & Stad. “Ik denk dat de optie van 50-meter meegenomen moet worden, en dat deze van meerwaarde kan zijn.” Raadslid Jasper Boter van de VVD: “Of het nu 25 meter of 50 meter is, ik ben niet zo’n goede zwemmer dus in beide gevallen ga ik het niet halen, maar we steunen deze motie van harte.”

Stadspartij: “Hoe meer 50-meter baden hoe meer kampioenen”

Raadslid Jim Lo-A-Njoe van D66: “Iedere sporter verdient een sportaccommodatie. We staan dan ook positief tegenover het voorstel om dit verder te verkennen. Wel moet er een gedegen onderzoek komen naar de trends in sportdeelname. In dat onderzoek moet de hele noordelijke infrastructuur betrokken worden, dus inclusief het aanbod van zwembad De Welle in Drachten en het wedstrijdbad in Heerenveen.” Ook fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij is enthousiast: “We zijn heel blij met deze motie. Hoe meer 50-meter baden hoe meer kampioenen.”

Wethouder: “Onderzoek naar de behoeften”

Lo-A-Njoe haalt Drachten aan omdat daar nog niet zo lang geleden besloten is om een nieuw wedstrijdzwembad te bouwen. Ook wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport vindt dat een belangrijk punt. “We moeten niet in elkaars zwemwater komen”, liet Jongman aan de raad weten. “Ook moet er onderzocht worden welke behoeften er leven en zijn onder de Groningse verenigingen. En er moet gekeken worden naar de kosten.”