Gemeente wil verbod op lachgas rond Westerhaven en Westersingel

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het gemeentebestuur wil het gebied waar het verboden is om recreatief lachgas te gebruiken uitbreiden tot de omgeving van de Westerhaven en Westersingel.

Eerder was het gebruik van lachgas tussen 9 uur ’s avonds en 9 uur ’s morgens al verboden in het uitgaansgebied van de stad. De gemeente wil niet wachten op een wetsvoorstel om de verkoop van lachgas voor recreatief gebruik te verbieden. Die wet treedt waarschijnlijk in de eerste helft van volgend jaar in werking.

De gemeente vindt uitbreiding van het verbod nodig omdat de Westersingel en omgeving zich in korte tijd hebben ontwikkeld tot de ideale hangplek voor overlastplegers, jeugd, gebruikers, dealers en studenten. Die komen na middernacht op de Westersingel samen om te dealen, te gebruiken of te chillen. Dat zorgt voor overlast voor buurtbewoners en ook voor vrouwen, die daar worden nageroepen of nagefloten.