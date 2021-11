Gemeente wil tientallen miljoenen investeren in gymzalen en sporthallen

nieuws

foto: Gemeente Groningen

De gemeente Groningen gaat fors investeren in gymzalen en sporthallen. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat de sportclubs beter bediend worden en kinderen eigentijdser gymonderwijs krijgen.

Op dit moment zijn de bestaande binnensportaccommodaties gemiddeld 40 jaar oud. De gymzalen zijn te klein voor modern bewegingsonderwijs. De inrichting sluit aan niet meer aan bij de belevingswereld van de jeugd. Ook zijn door de groei van de stad op termijn meer gymzalen nodig. De gemeente wil daarom nieuwe gymzalen en sporthallen toevoegen. De investeringen voor de komende twintig jaar variëren van 72 tot 143 miljoen euro.

“Het is belangrijk dat onze kinderen afwisselende gymlessen krijgen in goede gymzalen die modern, ruim en uitdagend zijn,” zegt wethouder Carine Bloemhoff van Onderwijs. “Dit stimuleert kinderen om ook buiten te bewegen en te sporten, al dan niet bij een sportclub in de buurt.” Omdat het om grote investeringen gaat, is het aan het nieuwe college en de nieuwe raad om het plan uit te werken tot concrete maatregelen.

“Het mooie van dit plan is, dat we op een slimme manier de opgave van het bewegingsonderwijs koppelen aan de opgave voor de binnensport, zodat we per saldo accommodaties optimaal benutten,” aldus wethouder Inge Jongman van Sport.