Gemeente wil proef met eindejaarsuitkering voortzetten

Het gemeentebestuur heeft besloten om de proef om de eindejaarsuitkering niet te verrekenen met de uitkering, te verlengen. Dat geldt voor dit jaar en volgend jaar.

De gemeente besloot in 2019 en 2020 om bij wijze van proef de eindejaarsuitkering van bijstandsgerechtigden met parttime inkomsten niet te verrekenen met de bijstandsuitkering. Dit om ervoor te zorgen dat deze mensen zo weinig mogelijk belemmeringen ondervinden wanneer zij de stap naar werk maken. Mensen met een parttime inkomen hadden hierdoor elk jaar gemiddeld 300 euro extra te besteden.

Bovendien is de verrekening zelf vaak ingewikkeld en leidt dit in de praktijk tot een lager inkomen in de maanden erna, met het risico op het ontstaan van schulden. Tenslotte is de verrekening voor de organisatie een tijdrovend proces. Het besluit kost de gemeente per jaar ongeveer 60 duizend euro.