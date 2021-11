Gemeente stelt opnieuw 365 gratis bomen ter beschikking voor Groninger tuinen

nieuws

Vanaf aanstaande vrijdag gaat, voor de tweede keer, de actie ‘Nieuwe dag, Nieuwe boom!’ van start in de gemeente Groningen. Hierbij kunnen inwoners een gratis boom aanvragen voor in hun voor- of achtertuin.

Net als in 2020 zijn er weer 365 bomen beschikbaar, verdeeld over 15 verschillende boomsoorten. Inwoners kunnen via een online bomenkiezer een keuze maken uit bomen voor grote en kleine tuinen, bomen die meer vogels, vlinders of bijen aantrekken, maar bijvoorbeeld ook bomen waar eetbare vruchten aan groeien. De bomen worden aan huis geleverd, maar het planten moeten de inwoners zelf doen. Daarvoor worden instructies meegeleverd.

“Om onze leefomgeving klimaatbestendig en leefbaar te houden zijn bomen ontzettend belangrijk. Ze zorgen voor verkoeling op hete dagen, houden regenwater vast en zijn aantrekkelijk voor insecten en dieren”, aldus wethouder Glimina Chakor. “Als gemeente Groningen nemen we graag het voortouw om samen met onze inwoners voor meer groen te zorgen. Na een succesvol verloop in 2020 zetten we deze actie voort.”

Mensen die een gratis boom willen bestellen, moeten er wel snel bij zijn. In totaal zijn er 365 bomen beschikbaar en ‘op is op’.