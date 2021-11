Gemeente gaat brieven schrijven in duidelijke taal

nieuws

Het Stadhuis aan de Grote Markt - Foto via Gemeente Groningen

De gemeente gaat de inwoners van Groningen in brieven voortaan aanschrijven in heldere en duidelijke taal. Veel mensen vinden het taalgebruik in de gemeentelijke brieven te moeilijk.

”Het gebeurt nog te vaak dat de inhoud van onze brieven niet meteen duidelijk en begrijpelijk is. Dat frustreert mensen en onze boodschap komt niet goed over”, aldus gemeentesecretaris Christien Bronda.

De gemeente gaat de komende tijd diverse acties ondernemen. De medewerkers krijgen tips en schrijftrainingen en er worden schrijfcoaches ingezet door bestaande brieven te herschrijven in duidelijke taal. Ook gaat de gemeente inwoners vragen wat zij van de brieven vinden.