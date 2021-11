Gemeente: “Eerste avond coronamaatregelen goed verlopen in Stad, hier en daar was gesprekje nodig”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De eerste avond met de strengere coronamaatregelen is rustig verlopen in Stad. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Groningen weten.

Vrijdagavond kondigde het kabinet nieuwe coronamaatregelen aan vanwege het oplopende aantal besmettingen en de forse toename van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Zo moeten niet-essentiële winkels tot in ieder geval 4 december de deuren om 18.00 uur sluiten, en moeten supermarkten en horecagelegenheden om 20.00 uur de laatste klanten gedag zeggen.

Tekst gaat verder onder de foto

Café Het Feest had aangekondigd open te zullen blijven, maar sloot toch om 20.00 uur de deuren. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl.

Goede samenwerking

“Hier en daar was er een gesprekje nodig zodat uiteindelijk alle horecagelegenheden de deuren in de loop van de avond hadden gesloten”, vertelt gemeentewoordvoerder Hans Coenraads. “Dit is in goede samenwerking gegaan tussen horeca-inspecteurs en politieagenten.” Coenraads is tevreden hoe mensen zich aan de maatregelen houden. “De maatregelen zijn nodig om de zorg overeind te houden. Het is goed om te zien dat de naleving in Groningen nog steeds goed is, en hopelijk helpt het om de besmettingen in onze regio relatief laag te houden.”

Gedempte Kattendiep en Gelkingestraat

Dat het zaterdagavond rustig verliep in Stad is ook het beeld van fotografen. Vooraf had café Het Feest in de Peperstraat aangekondigd open te blijven om daarmee een statement te maken. Het café sloot echter om 20.00 uur de deuren. Café Eureka aan het Gedempte Kattendiep bleef in eerste instantie wel open. Fotografen zagen dat na een gesprek de eigenaar eieren voor zijn geld koos en het café rond 20.45 uur sloot. Een uitgaansgelegenheid in de Gelkingestraat bleef ook open, maar sloot in de loop van de avond alsnog de deuren.

Landelijk

Ook landelijk hielden de meeste horecaondernemers zich aan de opgelegde sluitingstijd. In Breda bleven wel veel horecazaken tot middernacht open. Burgemeester Paul Depla (PvdA) van Breda liet weten begrip te hebben voor de actie en greep niet in. In Leeuwarden hadden horecaondernemers aangekondigd zich niet te zullen houden aan de sluitingstijd. Dat deden ze uiteindelijk toch wel. Vervolgens ging het op straat mis. De ME moest op het Wilhelminaplein in de Friese hoofdstad optreden tegen een groep relschoppers. Vijftien mensen werden aangehouden.